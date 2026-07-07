Le missioni spaziali non si concludono sempre con il completamento dell’obiettivo principale. Se le condizioni operative lo permettono, possono essere estese e ricevere nuovi compiti, continuando ad esplorare e produrre risultati scientifici per molti anni.

Un esempio è Hayabusa2, la sonda dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa, che dopo aver riportato sulla Terra, nel 2020, campioni prelevati dalla superficie dell’asteroide Ryugu, è stata destinata a una nuova missione: un sorvolo ravvicinato dell’asteroide Torifune, distante circa 100 milioni di chilometri dalla Terra.

L’incontro è avvenuto in questi giorni, dopo circa sei anni di viaggio. La sonda ha acquisito immagini ad alta risoluzione della superficie dell’asteroide ed effettuato osservazioni nel medio infrarosso. Grazie a questi dati sarà possibile mappare la distribuzione delle temperature superficiali, distinguendo le aree illuminate dal Sole da quelle in ombra, e ricavare informazioni sulle proprietà fisiche del corpo celeste, come l’inerzia termica e la rugosità della superficie.

Torifune è un asteroide di circa 450 metri di diametro e appartiene alla famiglia degli ‘Apollo‘, una classe di oggetti vicini alla Terra, i cosiddetti Neo, le cui orbite attraversano quella del nostro pianeta durante il loro percorso attorno al Sole.

Con le analisi di questo nuovo sorvolo ravvicinato, la missione Hayabusa2 fornisce un ulteriore contributo allo studio dei piccoli corpi del Sistema Solare. I campioni riportati da Ryugu hanno già rivelato informazioni preziose sulla storia primordiale del nostro sistema planetario, inclusa la presenza di tutte e cinque le nucleobasi presenti nelle molecole di Dna e Rna.

Il lavoro della sonda, comunque, non è ancora concluso: la prossima destinazione è l’asteroide 1998 Ky26, un oggetto con un diametro di appena undici metri, che Hayabusa2 dovrebbe raggiungere nel 2031. Anche questo nuovo obiettivo scientifico permetterà di comprendere sempre meglio l’origine, la struttura e la composizione degli asteroidi di piccole dimensioni.

CREDITS: Jaxa

MUSIC: Flash News 250929 – Sonican

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