Dalla missione Euclid di Esa arriva la fotografia più grande e dettagliata mai realizzata del cuore della Via Lattea.

È un mosaico di nove puntamenti della sua fotocamera a luce visibile ognuno dei quali copre una porzione di cielo più grande della Luna piena.

Ideato per studiare galassie lontane, il detective del cosmo oscuro mostra così, senza essere abbagliato, più di 60 milioni di stelle nel bulge galattico.

Il 23 marzo 2025 Euclid ha puntato per 26 ore il cuore della Via Lattea, luogo perfetto per cercare esopianeti sfruttando la tecnica del microlensing.

Il telescopio ha sfruttato le lenti cosmiche create dalle masse stellari per individuare pianeti attorno a stelle ancora più lontane captando piccole deviazioni della luce. La fotografia di Euclid non porterà a scoprire nuovi esopianeti ma a confermare quelli già noti nella regione e a misurarne la massa tramite la variazione della luce.

In questo risultato c’è anche l’Italia: la camera ottica Vis è realizzata da Inaf e dall’industria nazionale grazie al finanziamento e al coordinamento di Asi.