L’Europa sta attraversando dalla fine di maggio un’intensa ondata di calore: la conferma arriva dai dati satellitari.

Ancor prima di entrare nell’estate, temperature torride si sono diffuse in tutto il continente toccando 40 °C in Sud Europa e oltre 35 °C a Londra.

Le temperature della superficie terrestre sono state misurate da Sentinel-3, missione del programma europeo Copernicus di osservazione della Terra.

A favorire il caldo estremo è la heat dome o cupola di calore: una vasta area di alta pressione che intrappola l’aria calda negli strati più bassi dell’atmosfera.

Le cupole di calore si mostrano ai satelliti come grandi regioni stabili e prive di nubi, tali da favorire l’irraggiamento solare e l’accumulo di calore nella bassa atmosfera.

Questa nuova ondata di calore sull’Europa si inserisce in una tendenza osservata da decenni dai dati del programma Copernicus.

L’Europa risulta il continente che dal 1980 si sta riscaldando più rapidamente, a un ritmo superiore a 2 volte la media globale.