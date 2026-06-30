La nuova corsa allo spazio procede a una velocità che le infrastrutture terrestri non riescono più a sostenere. Mentre vettori sempre più potenti e frequenti decollano verso l’orbita bassa e oltre, a terra si accumula una pressione crescente su sistemi nati in un’altra epoca. È il paradosso messo in luce dal Nasa Office of Inspector General: la spinta verso la Luna e verso un’economia spaziale in piena espansione poggia ancora su strutture costruite ai tempi del programma Apollo, oggi vicine al limite operativo. Kennedy Space Center e Wallops Island, i due poli di lancio dell’agenzia, stanno entrando in una zona critica che potrebbe incidere persino sul calendario di Artemis.

Il rapporto è netto nel descrivere la distanza tra l’ambizione del presente e la realtà delle infrastrutture. Le piattaforme del Kennedy Space Center, adattate nel corso dei decenni, mostrano un degrado diffuso nelle reti elettriche, nei sistemi di distribuzione dei gas industriali e nelle vie di accesso. La crescita del traffico commerciale, che dal 2020 rappresenta circa il settanta per cento dei lanci supportati da Nasa, ha accelerato l’usura di un sistema già fragile. Senza interventi significativi, la saturazione è prevista tra il 2028 e il 2029, con un aumento del traffico logistico che potrebbe raggiungere i 19.000 viaggi di camion aggiuntivi all’anno.

Per comprendere la portata della sfida, basta osservare come si è trasformato il panorama delle facilities di lancio statunitensi. Il Kennedy Space Center resta il cuore simbolico e operativo della Nasa, con i suoi pad storici: il Launch Complex 39A, oggi gestito da SpaceX, e il 39B, dedicato al programma Artemis. Sono piattaforme nate per Saturn V e per lo Shuttle, adattate nel tempo ma ancora vincolate a un’architettura degli anni Sessanta. A pochi chilometri, sul versante militare di Cape Canaveral, operano i pad della Space Force, utilizzati da SpaceX per Falcon 9 e Falcon Heavy e da Blue Origin per il New Glenn. È un’area che concentra la maggior parte dei lanci statunitensi e che, proprio per questo, sta diventando un collo di bottiglia.

Wallops Island, in Virginia, è invece un sito più piccolo ma strategico, utilizzato per missioni scientifiche, suborbitali e per i lanci di rifornimento verso la Stazione Spaziale Internazionale con i veicoli Cygnus. Anche qui, però, l’infrastruttura mostra i segni del tempo e richiede investimenti per sostenere un traffico crescente, nonostante alcuni aggiornamenti recenti.

Accanto ai siti federali, negli ultimi anni sono emerse le infrastrutture private. SpaceX ha trasformato Boca Chica, in Texas, in un vero e proprio spazioporto dedicato allo sviluppo di Starship, con una capacità di lancio e test che non ha equivalenti nel panorama commerciale. Blue Origin, dal canto suo, sta completando l’infrastruttura per il New Glenn a Cape Canaveral, un complesso che include il Launch Complex 36 e vaste aree di integrazione e produzione. È proprio in quest’area che si è verificato un incidente durante un test a terra, un episodio che ha riportato l’attenzione sulla necessità di standard di sicurezza adeguati in un contesto sempre più affollato.

Il rapporto sottolinea anche un ostacolo normativo: la Nasa non può ricevere contributi diretti dai partner commerciali per la manutenzione delle infrastrutture condivise. Una limitazione che rallenta gli interventi e impedisce di distribuire i costi in modo proporzionato all’utilizzo effettivo dei siti.

Questa situazione solleva una domanda fondamentale per il futuro dell’esplorazione: La Nasa sarà in grado di reggere il passo dei giganti privati che essa stessa ha contribuito a far crescere? La vera sfida della nuova era spaziale non si gioca più solo sulla potenza dei propulsori o sulla precisione delle orbite, ma sulla capacità di gestire la logistica di terra. Se le autostrade dello spazio rimarranno quelle tracciate ai tempi dell’Apollo, la nuova corsa alla Luna rischia di subire la più ironica delle battute d’arresto: rimanere bloccata nel traffico di Cape Canaveral.

Immagine in alto: Il razzo Artemis 2 Space Launch System della Nasa esce dal Vehicle Assembly Building al Kennedy Space Center, in Florida, gen. 17, 2026. Crediti: Space.com / Josh Dinner