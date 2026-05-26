La Cina ha lanciato con successo la missione con equipaggio Shenzhou-23 verso la stazione spaziale Tiangong. Il decollo è avvenuto il 24 maggio dal Centro di Lancio Satellitare di Jiuquan, nel deserto del Gobi, grazie a un razzo Lunga Marcia 2F. A bordo, il comandante Zhu Yangzhu, già veterano della missione Shenzhou-16, Zhang Zhiyuan e Lai Ka-ying, prima astronauta originaria di Hong Kong a raggiungere lo spazio.

Dopo circa tre ore e mezza di volo, la Shenzhou-23 ha effettuato con successo l’aggancio alla stazione spaziale Tiangong, dove l’equipaggio trascorrerà circa sei mesi svolgendo attività scientifiche e operative. La missione prevede esperimenti nei campi della medicina spaziale, della fisiologia umana, della fisica in microgravità e delle nuove tecnologie, oltre a numerose attività extraveicolari per la manutenzione e l’aggiornamento delle apparecchiature.

Nel corso della missione Shenzhou-23 uno dei tre astronauti rimarrà in orbita per un intero anno, stabilendo un record per il programma spaziale cinese. Il suo rientro avverrà con la successiva missione Shenzhou-24, il cui lancio è previsto entro la fine dell’anno.

Con Shenzhou-23, undicesima missione con equipaggio verso Tiangong, la Cina continua a consolidare le tecnologie e l’esperienza necessarie per le future missioni lunari con equipaggio previste entro il 2030.

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