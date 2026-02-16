La Stazione Spaziale Internazionale è tornata in piena operatività. Il 14 febbraio, dopo un volo durato 34 ore, la navicella Crew Dragon ‘Freedom’ di SpaceX si è agganciata al modulo Harmony del laboratorio orbitante. Così, a un mese dal rientro anticipato della Crew-11 per problemi di salute di uno dei quattro astronauti, l’equipaggio della Iss è al completo e potranno tornare a regime tutte le attività della stazione.

I quattro componenti della Crew-12, accompagnati nello spazio da un Falcon 9 partito da Cape Canaveral in Florida, sono la comandante Jessica Meir e il pilota Jack Hathaway, entrambi della Nasa, e gli specialisti di missione Sophie Adenot dell’Esa e Andrei Fedyaev di Roscosmos.

Ad accoglierli c’erano l’astronauta americano Christopher Williams, e i cosmonauti russi Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikayev arrivati a bordo a novembre con la missione Soyuz MS-28.

La Crew-12 porterà avanti esperimenti scientifici fino a ottobre, operando due mesi in più rispetto alle consuete missioni di sei mesi.

L’equipaggio nominale sulla Iss è di sette persone solo dal 2020. In origine era di tre, raddoppiato poi a sei nel 2009. La dismissione della casa spaziale è prevista per il 2030. Ne raccoglieranno l’eredità stazioni private e commerciali.

Crediti video: Esa, Nasa