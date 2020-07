A trecento anni luce da noi esiste un sistema planetario simile al nostro, ma in una fase precedente della sua evoluzione. Noto come noto come TYC 8998-760-1, esso è composto da due esopianeti giganti in orbita attorno ad una giovane stella simile al Sole.

La scoperta è merito del Very Large Telescope (Vlt) dell’Eso che ha catturato per la prima volta in assoluto un’immagine diretta di un sistema planetario di questo tipo.

Sono migliaia i pianeti rilevati indirettamente nella nostra galassia, ma l’imaging diretto di due o più esopianeti attorno alla stessa stella è molto raro; finora solo due sistemi sono stati osservati direttamente, entrambi in orbita attorno a stelle molto diverse dal nostro Sole.

I due giganti gassosi osservati da Vlt orbitano attorno alla loro stella ad una distanza pari a 160 e 320 volte la distanza Terra-Sole e sono molto più pesanti di quelli del nostro Sistema Solare. Il pianeta più interno ha una massa 14 volte quella di Giove, mentre quello esterno pari a 6 volte Giove.

La loro stella ha appena 17 milioni di anni e si trova nella costellazione della Mosca, nell’emisfero meridionale.

I dati acquisiti dalle osservazioni del Very Large Telescope potranno aiutare gli scienziati nella ricerca di ambienti in grado di supportare la vita e a comprendere, inoltre, come i pianeti del nostro Sistema Solare si sono formati ed evoluti attorno al Sole.