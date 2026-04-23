Urano, il settimo pianeta del nostro sistema solare, è noto per il suo affascinante colore azzurro e per il suo modo unico di “rotolare” su un fianco mentre orbita. Ma c’è un altro aspetto che lo rende davvero speciale: il suo intricato sistema di anelli.

Recentemente, un gruppo di astronomi dell’Università della California, Berkeley, ha messo a confronto i dati dei telescopi Hubble, Keck e del telescopio spaziale James Webb per osservare gli anelli esterni di Urano, scoprendo dettagli inaspettati che potrebbero indicare la presenza di lune ancora sconosciute, da aggiungere alle 29 già note.

I risultati di questo studio sono stati pubblicati il 16 aprile 2026 sulla rivista scientifica Journal of Geophysical Research: Planets. Gli anelli di Urano non brillano come quelli di Saturno, ma sono altrettanto affascinanti.

Le prime immagini ravvicinate degli anelli ci sono state fornite dalla sonda Voyager 2 nel gennaio del 1986.

Da allora, grazie a telescopi sempre più avanzati come Hubble nello spazio e Keck, alle Hawaii, abbiamo scoperto che Urano ha ben 13 anelli. I due anelli più esterni, noti come “mu” e “nu”, sono stati scoperti solo tra il 2003 e il 2005 da un team guidato da Mark Showalter del Seti Institute. Fin dall’inizio, hanno rappresentato un vero enigma per gli scienziati e la ragione sta tutta nei loro colori.

L’anello mu appare blu, mentre l’anello nu ha una sfumatura rossastra. Nello spazio, il colore ci racconta molto su ciò che stiamo osservando: il blu indica particelle piccole, simili a polvere finissima o fumo, mentre il rosso suggerisce particelle più grandi e polverose. Questa differenza di colore significava che i due anelli dovevano essersi formati in modi completamente diversi, ma nessuno sapeva esattamente come.

Per risolvere il mistero, un team di ricercatori, guidato da Imke de Pater, ha deciso di collaborare con il team guidato da Showalter. I due team hanno unito i dati storici dei telescopi Hubble e Keck con le recenti osservazioni all’infrarosso del telescopio spaziale James Webb.

Questa “super-vista” ha dato agli scienziati l’opportunità di esaminare la luce riflessa dagli anelli in modo molto più dettagliato, permettendo per la prima volta di creare uno spettro completo di riflettanza, una sorta di “impronta digitale” della luce, per entrambi gli anelli. I risultati sono stati davvero illuminanti. L’analisi della luce ha rivelato che l’anello mu (blu) è composto quasi interamente da minuscoli cristalli di ghiaccio d’acqua. Questo lo rende molto simile a uno degli anelli di Saturno, l’anello E, che è formato dai geyser di ghiaccio eruttati dalla luna Encelado.

Nel caso di Urano, gli scienziati hanno scoperto che il ghiaccio dell’anello mu proviene da Mab, una piccola luna che misura appena 12 chilometri di diametro, scoperta anch’essa da Showalter nel 2003. Quando minuscoli meteoriti colpiscono Mab, sollevano nuvole di polvere di ghiaccio che vanno a formare l’anello. La vera sorpresa è stata scoprire che Mab stessa è composta quasi interamente di ghiaccio, a differenza delle altre lune vicine che sono per lo più rocciose. Inoltre, i dati suggeriscono che l’anello mu stia subendo sottili variazioni di luminosità, un fenomeno ancora non del tutto compreso.

L’anello nu (rosso), invece, ha raccontato una storia completamente diversa. È risultato essere molto più “sporco”, con il 10-15% della sua composizione formata da materiale roccioso mescolato con composti organici ricchi di carbonio, materiali comuni nelle zone più fredde del sistema solare.

Ma da dove proviene questa polvere rocciosa? Secondo i ricercatori, la polvere dell’anello nu si forma a causa di continui impatti e collisioni di meteoriti su piccoli corpi rocciosi che orbitano in quella zona. La cosa affascinante è che non abbiamo ancora mai visto questi corpi rocciosi. Sono lune nascoste, troppo piccole o troppo scure per essere state scoperte finora.

“Il materiale dell’anello nu proviene da impatti e collisioni tra corpi rocciosi invisibili ricchi di materiali organici, che devono orbitare tra alcune delle lune conosciute. Una domanda interessante è perché i corpi che alimentano questi anelli siano così diversi nella loro composizione” ha spiegato Imke de Pater.

Queste scoperte ci ricordano quanto poco conosciamo ancora dei giganti di ghiaccio del nostro sistema solare.

Per svelare definitivamente i segreti di Urano, delle sue lune nascoste e dei suoi anelli colorati, avremo bisogno di inviare una nuova sonda spaziale per osservarli da vicino.

Fortunatamente, una missione verso Urano è in fase di studio: la National Academy of Sciences degli Stati Uniti, nel suo recente Decadal Survey, l’ha identificata come la massima priorità planetaria per i prossimi anni.

Nel frattempo, i nostri potenti telescopi continueranno a scrutare l’oscurità, regalandoci nuove e affascinanti sorprese.

Immagine in alto: Urano ripreso dalla NIRCam (Near-Infrared Camera) a bordo del telescopio spaziale James Webb Nasa/Esa/Csa mostra il pianeta e i suoi anelli. Crediti: Nasa/Esa/Csa/ STScI