Ecco le più belle immagini di Artemis 2, missione che ha portato un equipaggio a sorvolare la Luna senza allunaggio oltre 50 anni dopo l’Apollo 17 del 1972.

Il 1° aprile il razzo Space Launch System ha portato nello spazio la navetta Orion con a bordo gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen.

Il 2 aprile, già in rotta verso la Luna, da un finestrino della navicella Orion il capitano Reid Wiseman immortala la Terra in controluce e a distanza Venere.

Il 6 aprile, Orion entra nella sfera d’influenza lunare. Le immagini della Luna mostrano a sinistra il suo lato non visibile dalla Terra.

Inizia così il flyby attorno alla Luna: privo delle grandi macchie scure, il suo lato nascosto mostra pianure vulcaniche e regioni assai craterizzate.

Durante il sorvolo, l’equipaggio assiste a un’eclissi solare totale durata 54 minuti: molto più lunga rispetto alle eclissi solari osservabili dal punto di vista della Terra. L’eclissi mostra il disco lunare scuro avvolto da un alone luminoso che la comunità scientifica sta studiando. A sinistra appare il bagliore di Venere.

Nel flyby, Orion ha sorvolato il terminatore, ossia il confine tra il giorno e la notte lunare: la luce obliqua mette in risalto la complessità del suolo lunare evidenziando crateri e creste.

58 anni dopo Apollo 8 e la foto Earthrise, ossia il sorgere della Terra sopra la Luna, Artemis 2 ha immortalato ora l’Earthset: la Terra mentre tramonta dietro la Luna.

Il 7 aprile termina il flyby lunare: l’equipaggio celebra l’impresa abbracciandosi e scattando una straordinaria immagine della Via Lattea per poi intraprendere il viaggio verso la Terra.