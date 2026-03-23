Artemis 2, la missione che riporterà l’uomo in orbita intorno alla Luna dopo oltre 50 anni, è di nuovo pronta al decollo.

Il 20 marzo il razzo Sls e la navicella Orion sono tornati alla piattaforma di lancio del Kennedy Space Center di Cape Canaveral, nonostante le avverse condizioni meteo a causa del forte vento. Con un viaggio durato quasi 12 ore, il vettore ha lasciato il Vehicle Assembly Building (Vab) percorrendo 6,5 chilometri per raggiungere la rampa sotto lo stretto monitoraggio dei tecnici.

È già la seconda volta che Artemis 2 lascia il Vab. Dopo due tentativi di lancio annullati, a causa di un’ostruzione del sistema di flusso di elio nello stadio superiore del razzo, il 21 febbraio era rientrato nell’edificio di assemblaggio. Gli ingegneri hanno individuato la causa del problema in una guarnizione nel sistema di alimentazione. La Nasa, quindi, non prevede di effettuare un’altra prova generale sulla piattaforma, poiché la diagnosi e la risoluzione del problema permetteranno di passare direttamente alla fase operativa. La prossima finestra di lancio si aprirà il 2 aprile, quando in Italia sarà passata da poco la mezzanotte (le 00.24).

Crediti video: Esa, Nasa