Il telescopio spaziale James Webb ha puntato ancora una volta i suoi strumenti verso il protoammasso Spiderweb, una delle più grandi e dense strutture in formazione dell’Universo, svelandoci nuovi elementi.

Le immagini all’infrarosso ce lo mostrano come appariva poco più di 10 miliardi e mezzo di anni fa. Rispetto alle precedenti osservazioni, stavolta compaiono galassie finora sconosciute, in quantità superiori alle aspettative, che si vanno ad aggiungere alle oltre cento già note in questa remota regione del Cosmo.

Con un’esposizione di tre ore e mezza il Webb ha permesso agli astronomi di studiare anche il comportamento dell’idrogeno presente, impossibile da rilevare con gli strumenti osservativi terrestri, fornendo informazioni inedite utili a comprendere l’evoluzione di questa megastruttura.

La regione dello Spiderweb prende il nome della galassia posta al suo centro, chiamata appunto Ragnatela. Il buco nero supermassiccio al suo interno è molto potente e sta attirando a sé le giovani galassie circostanti, che per effetto dell’attrazione creano grandi quantità di nuove stelle.

Il processo non è raro, questo protoammasso è sorprendentemente ricco di nuclei galattici attivi, mediamente uno ogni quattro protogalassie. Le nuove osservazioni rivelano però che non sono questi il motore principale dietro la grande formazione della massa stellare presente, come creduto finora.

I veri responsabili in realtà sono le enormi concentrazioni di idrogeno gassoso, sparse ovunque nel protoammasso.

Dei vecchi nuclei galattici dell’universo conosciuto, molti oggi non sono più attivi, mentre lo erano durante la loro ‘adolescenza’. Per capire a fondo la natura e attività di questi nuclei, gli astronomi devono quindi studiarli com’erano miliardi di anni fa, mentre erano in piena attività.

L’immenso protoammasso Spiderweb è il luogo perfetto per questo genere di ricerche e infatti sono già in programma altre osservazioni mirate, sempre mediante il potente telescopio James Webb.

Immagine: La nuova foto del protoammasso Spiderweb, in basso le nuove galassie scoperte

(ESA/Webb, NASA & CSA, H. Dannerbauer)

Crediti video: Nasa/Goddard, Eso, Esa

Musiche: Atmospheric Piano – MusicForVideos