Una rondine non fa primavera. Un proverbio che affonda le sue radici in Aristotele e nella sua Etica Nicomachea, che ci mette in guardia dal trarre conclusioni affrettate a partire da un singolo segnale. Ma che cosa significa oggi, nell’epoca della crisi climatica, distinguere tra un evento isolato e una tendenza di lungo periodo?

Con la storica Caterina Brazzi Castracane torniamo alle origini culturali del proverbio, scoprendo come già nel pensiero antico l’osservazione della natura fosse intrecciata a una riflessione più ampia sul tempo, sull’attesa e sulla prudenza nel giudizio.

Il quarto episodio del podcast Mezze Stagioni parte proprio dal volo delle rondini per esplorare il rapporto tra causa ed effetto nella scienza del clima. Con il paleoclimatologo Carlo Barbante, Professore all’Università Ca’ Foscari di Venezia e Associato all’Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, entriamo nei ghiacci polari, veri archivi della memoria del pianeta. Per capire come le concentrazioni di gas serra di origine antropico e l’aumento delle temperature siano legati da un nesso scientifico solido e documentato da oltre un secolo.

Ma l’episodio guarda anche oltre, affrontando il tema della giustizia climatica. Con la vicepresidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Elda Turco Bulgherini e l’avvocato Stefano Nespor parliamo di negoziati internazionali e della responsabilità dei danni climatici, per rispondere alle nuove sfide legate al grande tema del risarcimento climatico. Perché, se una rondine non fa primavera, forse può aiutarci a capire quando è il momento di cambiare rotta.

Mezze Stagioni è un podcast dell’Agenzia Spaziale Italiana per capire il clima che cambia con uno sguardo storico-spaziale.

Autori: Giulia Bonelli e Giuseppe Nucera

Storia dei proverbi: Caterina Brazzi Castracane

Post-produzione: Paola Pagone

Musica: Luca Cipriani

Consulenza su identità visiva e social: Italiaonline

Consulenza editoriale: Daniela Amenta

Coordinamento editoriale: Giuseppina Pulcrano e Manuela Proietti

Ascolta “Una rondine non fa primavera”, il quarto episodio del podcast Mezze Stagioni

Ascolta “Una rondine non fa primavera” su Spreaker.

