Dalla collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Agenzia Spaziale Europea e Sergio Bonelli Editore nasce l’albo “Nathan Never. Stazione Spaziale Internazionale” che segna l’incontro tra Nathan Never e l’astronauta italiano Luca Parmitano. La copertina è andata in orbita con Luca Parmitano nella missione Beyond. Scritta da Bepi Vigna con i disegni di Sergio Giardo e i colori di Romina Denti, l’avventura vede l’Agente speciale Alfa catapultato nel nostro presente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale Ne parlano le Biblioteche di Roma con Luca Del Savio, Redattore capo centrale della Sergio Bonelli Editore, e con Francesco Rea, Responsabile Relazioni Esterne dell’Agenzia Spaziale Italiana. L’appuntamento fa parte del Progetto Eureka, Festival delle Scienze di Roma – National Geographic.