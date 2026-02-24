👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Dall’orbita sembrano gigantesche ragnatele sulla superficie del Pianeta Rosso, trame rocciose che potrebbero custodire una storia decisiva per avere risposte certe sull’acqua e sulla possibilità di vita su Marte.

Sono le ‘Boxwork’, delle curiose strutture formate da creste intrecciate che il rover Curiosity della Nasa ha recentemente esplorato: rilievi alti fino a due metri che si estendono per chilometri, separati da avvallamenti sabbiosi. La loro forma suggerisce che, miliardi di anni fa, l’acqua sotterranea scorresse attraverso le fratture nella roccia, depositando minerali che hanno rinforzato alcune zone. Con il tempo, il vento ha eroso le parti più deboli, lasciando emergere questa trama incrociata formata da minerali più duri e compatti.

La scoperta è particolarmente importante perché queste strutture si trovano sul Monte Sharp, un rilievo alto circa cinque chilometri che conserva, nei suoi strati, la storia climatica di Marte. Più Curiosity sale verso la cima, più emergono prove che raccontano di un pianeta che si stava lentamente prosciugando.

Analizzando i campioni con lo strumento a raggi X CheMin e con il laboratorio chimico Sam, Curiosity ha identificato argille e carbonati, minerali che si formano in presenza d’acqua. In alcuni casi ha anche utilizzato una tecnica detta di “chimica umida”, aggiungendo reagenti al campione prima del riscaldamento per facilitare l’individuazione di molecole organiche, o composti a base di carbonio legati ai processi della vita.

Se queste ragnatele rocciose indicano che su Marte l’acqua sotterranea è rimasta attiva per un tempo superiore a quanto finora ipotizzato, allora anche le condizioni favorevoli alla vita potrebbero essere durate più a lungo di quanto pensiamo.

Metro dopo metro, Curiosity continuerà a esplorare il Monte Sharp alla ricerca di altri indizi che possano supportare queste nuove ipotesi perché, se confermate, potrebbero farci riscrivere buona parte della storia del Pianeta Rosso.

CREDITS: Nasa/Jpl – Caltech/University of Arizona

MUSIC: TheMountain