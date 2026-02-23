Bisognerà aspettare almeno un altro mese per Artemis 2, la missione che poterà quattro astronauti in un viaggio di circa 10 giorni attorno alla Luna e ritorno sulla Terra a bordo di una capsula Orion.

A causa di un problema tecnico, la Nasa ha deciso di effettuare un rollback: il razzo verrà spostato dalla rampa di lancio 39B del Kennedy Space Center e riportato al Vehicle Assembly Building per essere ispezionato e riparato. La decisione è stata presa dopo aver rilevato un’ostruzione nel flusso di elio verso lo stadio superiore dello Space Launch System, necessario a pressurizzare i serbatoi di idrogeno e ossigeno liquidi e a garantire le corrette condizioni operative dei motori.

Il rinvio arriva a pochi giorni dal successo della seconda wet dress rehearsal, la prova generale che include il rifornimento completo del razzo, durante la quale si era verificata una perdita di idrogeno – in quel caso – risolta sul posto.

Il rapido avvio delle operazioni potrebbe preservare la finestra di lancio di aprile, in attesa dei risultati delle analisi dei dati e degli interventi di riparazione. Il calendario considera attualmente le date che vanno dal 1° al 6 aprile, con un’ulteriore possibilità prevista per il 30 aprile.

Nel frattempo, l’equipaggio di Artemis 2 è stato rilasciato dalla quarantena ed è rientrato a Houston, in attesa di nuovi aggiornamenti.