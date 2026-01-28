👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

I preparativi per Artemis 2 procedono in vista di una prossima partenza. Giorni fa, i quattro membri dell’equipaggio stati portati a Houston e messi in quarantena. Si tratta di un protocollo standard che precede sempre i voli spaziali con personale a bordo e prevede un isolamento di circa due settimane, durante il quale gli astronauti ridurranno al minimo i contatti con l’esterno, eviteranno i luoghi pubblici e seguiranno protocolli sanitari rigorosi, con l’obiettivo di arrivare al giorno del lancio nelle migliori condizioni di salute possibili. La quarantena è stata avviata perché la Nasa potrebbe decidere di far partire la missione già a febbraio, sfruttando una delle finestre di lancio disponibili nella prima metà del mese. In caso di rinvio, sono previste ulteriori opportunità a marzo e ad aprile.

Artemis 2 rappresenta un momento storico atteso da lungo tempo: sarà il primo volo con equipaggio diretto verso la Luna dai tempi di Apollo 17 nel 1972, quindi oltre mezzo secolo fa. A bordo della capsula Orion voleranno tre astronauti della Nasa — Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch — insieme al canadese Jeremy Hansen.

Il viaggio durerà complessivamente circa dieci giorni. La capsula non effettuerà alcun atterraggio né entrerà in orbita lunare, ma girerà attorno al nostro satellite lungo una traiettoria di sorvolo calcolata in modo da sfruttare la sua gravità per curvare quel che serve a rimetterla in direzione della Terra e tornare a casa. L’obiettivo è testare in condizioni reali tutti i sistemi fondamentali che serviranno alle future missioni, quelle destinate a riportare l’uomo sulla superficie lunare.

Dalla quarantena di Houston, l’equipaggio si trasferirà al Kennedy Space Center in Florida solo pochi giorni prima del decollo. Nella fase finale, gli astronauti affronteranno simulazioni della missione, addestramento conclusivo e controlli medici, mantenendo comunque un regime di isolamento controllato.

Nel frattempo, l’agenzia spaziale americana si prepara a un passaggio cruciale: il rifornimento completo del razzo Space Launch System. Questa prova serve a verificare che il caricamento dei propellenti e tutti i sistemi associati funzionino correttamente prima del volo.

In passato, test simili hanno messo in evidenza problemi tecnici che hanno causato ritardi. Per questo, la fase viene seguita con la massima attenzione. Se tutto procederà come previsto, Artemis 2 sarà pronta a partire, aprendo una nuova fase dell’esplorazione umana della Luna.