II 2025 è un anno di svolta per i lanciatori riutilizzabili con la fine del monopolio di SpaceX e il suo Falcon 9.

Era il 21 dicembre 2015 quando il Falcon 9 di Space X ha effettuato il 1° storico recupero di un booster inaugurando l’era dei razzi riutilizzabili.

In 10 anni ha effettuato 546 tentativi di recupero del primo stadio sia su terra ferma sia su chiatte in mare registrando 533 rientri di successo.

Il primo a competere con il Falcon 9 è il vettore New Glenn di Blue Origin che il 13 novembre 2025 mette a segno il 1° recupero di successo di un suo booster.

Il 3 dicembre 2025 anche la Cina lancia il suo primo razzo riutilizzabile, lo Zhuque-3 di LandSpace, che però fallisce il recupero del primo stadio.

Nel 2025 l’Europa ha invece concluso lo sviluppo di Themis, 1° dimostratore europeo di un secondo stadio riutilizzabile pronto ora per le prime prove di recupero.

Il 2025 è importante anche per l’Italia col contratto Avio / Esa di 40 milioni € per sviluppare tecnologie per testare in volo uno stadio superiore riutilizzabile.