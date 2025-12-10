👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Due taikonauti della stazione spaziale cinese Tiangong sono usciti in attività extraveicolare per ispezionare un finestrino della navicella Shenzhou-20, danneggiato probabilmente da un impatto con un minuscolo detrito spaziale.

Il comandante Zhang Lu e il collega Wu Fei hanno verificato da vicino l’entità del danno, assistiti dal terzo occupante della stazione Zhang Hongzhang, che dall’interno manovrava il braccio robotico, e dai controllori della missione a terra. L’esame ha confermato la presenza di una piccola crepa, una frattura appena visibile, ma sufficiente a rendere non sicuro il rientro della Shenzhou-20. L’agenzia spaziale cinese Cnsa infatti, per precauzione, aveva già fatto tornare sulla Terra il precedente equipaggio con un’altra navetta e lanciato una Shenzhou senza personale, per garantire un veicolo di emergenza agli astronauti attualmente a bordo della stazione.

Oltre all’ispezione del finestrino, i taikonauti hanno svolto altre attività di manutenzione: l’installazione di nuovi pannelli protettivi contro i detriti e la sostituzione di componenti del sistema di controllo termico della stazione. Operazioni generalmente considerate di routine nelle missioni Tiangong, ma che assumono particolare importanza in questo periodo, in cui la struttura orbitale è oggetto di continui aggiornamenti e ampliamenti. L’occasione ha dato anche modo agli ingegneri cinesi di testare ulteriormente la nuova versione migliorata delle tute spaziali extraveicolari ‘Feitian’.

L’equipaggio della Shenzhou-21 resterà in orbita per circa sei mesi, il passaggio di consegne al prossimo team è previsto per la primavera del 2026. Nel frattempo, la Cina sta accelerando la produzione dei futuri veicoli Shenzhou, affinché ci sia sempre una navetta di emergenza attraccata alla stazione spaziale e pronta al lancio. La Tiangong sarà abitata in modo permanente per almeno un decennio e nei prossimi anni dovrebbe accogliere nuovi moduli. Intorno al 2026-2027 sarà raggiunta anche dal telescopio spaziale Xuntian, che potrà attraccare alla stazione per manutenzioni e aggiornamenti, aprendo una nuova fase operativa del programma spaziale cinese.

CREDITS: Cnsa. CcTv, Cgtn

MUSIC: Future Worlds Space Theme: Geoff Harvey