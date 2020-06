Quale esperimento manderesti sulla Luna? L’Agenzia spaziale europea lancia una Call for Ideas rivolta alla comunità scientifica ed industriale europea, per carichi utili da mandare sul nostro satellite entro la fine di questo decennio.

Gli esperimenti partiranno a bordo del lander, attualmente in fase di progettazione, facente parte del European Exploration Envelope Program, programma pensato per missioni senza equipaggio: dai rifornimenti per gli astronauti del programma Artemis, alle missioni scientifiche, tecnologiche e robotiche.

L’obiettivo finale sarà quello di intraprendere una strada di accesso autonomo europeo alla Luna, almeno per quanto riguarda la fornitura di carico utile e materiale scientifico.

Il lander sarà in grado di trasportare fino a 1,5 tonnellate di materiale, e di accedere ad ogni area della Luna – dai poli al lato nascosto del nostro satellite -, consentendo così all’Europa di assumere un ruolo guida nelle future missioni robotiche.

La missione partirà dallo spazio porto di Kourou, in Guyana Francese, per mezzo di un lanciatore Ariane 64. Le proposte dovranno includere, ad esempio, l’esplorazione robotica delle grotte lunari, la progettazione di telescopi per studiare il lato nascosto della Luna, la ricerca di ghiaccio d’acqua o tecnologie in grado di riutilizzare risorse già presenti sul nostro satellite.

Tutte le proposte inviate verranno comunque utilizzate per migliorare la progettazione del lander stesso, in modo tale che possa adattarsi al trasporto di carichi di diverso tipo. La scadenza per la presentazione dei progetti è il 3 luglio 2020. Per maggiori informazioni vai qui.