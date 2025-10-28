👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀
Immortalata la scia espulsa dalla cometa interstellare 3I/Atlas mentre viaggia verso il Sole. Una nuova immagine mostra il getto di ghiaccio e polvere rilasciato nello spazio dalla terza cometa interstellare a noi nota, scoperta lo scorso luglio dal sistema di sorveglianza Atlas.
In attesa delle necessarie verifiche sull’immagine della scia, intanto 3I/Atlas prosegue il suo viaggio nel Sistema Solare: domani 29 ottobre la cometa raggiungerà il perielio, ossia il punto più vicino al Sole, a una distanza di circa 200 milioni di chilometri, per poi scomparire di nuovo.
Immagine in evidenza: Un’immagine recente della cometa 3I/Atlas scattata dal telescopio Gemini North alle Hawaii (sfondo), insieme a una nuova immagine del Two-meter Twin Telescope di un getto che erutta dalla cometa in direzione del Sole (inserto). Crediti sfondo: International Gemini Observatory/NoirLab/Nsf/Aura/K. Meech (IfA/U. Hawaii) Crediti Inserto: Osservatorio del Teide, M. Serra-Ricart, Light Bridges.