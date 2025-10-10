Inaugurata a Roma presso il Tecnopolo Tiburtino la Space Smart Factory di Thales Alenia Space.

Lo stabilimento, tra i più grandi d’Europa, impiega sistemi di automazione flessibili e digitali per una elevata capacità produttiva dai microsatelliti alle grandi costellazioni.

Parte del progetto Space Factory 4.0, la fabbrica è un vero digital hub che produrrà più di 100 satelliti all’anno guidando lo sviluppo di nuovi prodotti.

Camere pulite modulari, ambienti riconfigurabili e impianti di ultima generazione con utilizzo di digital twin per progettare, assemblare, testare e integrare satelliti.

La Space Smart Factory è cofinanziata da ASI tramite il PNRR, con finanziamenti di Thales Alenia Space e investimenti di Thales e Leonardo.