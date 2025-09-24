👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Lunedì 22 settembre ha preso il via la tre giorni di conferenze della Nasa su Artemis II, la missione che riporterà esseri umani ad orbitare intorno alla Luna.

Durante la sessione di ‘overview’ svoltasi il 23 settembre al Johnson Space Center di Houston, è stato dato un importante annuncio circa la finestra prevista per il lancio. Sembra infatti che già a partire dal 5 febbraio 2026 lo Space Launch System (Sls) potrebbe spedire la capsula Orion con i quattro astronauti a bordo verso la Luna. Tutto dipenderà dai risultati della campagna di test e dai controlli di sicurezza dell’equipaggio, oltre che dalle condizioni di meccanica orbitale e dalla vicinanza con il nostro satellite. Questi aspetti sono stati definiti come imprescindibili per l’agenzia americana.

Lakiesha Hawkins, vice amministratrice associata ad interim dell’Exploration Systems Development Mission Directorate della Nasa, ha dichiarato che la data ufficiale verrà confermata nei prossimi mesi, e che il lancio è previsto comunque tra febbraio e al massimo aprile 2026, con un periodo di 4-8 giorni al mese all’interno dei quali sarà possibile partire per la Luna.

Hawkins ha confermato che la missione, della durata di dieci giorni, sarà un test di volo da cui avremo molto da imparare. Il programma prevede che la capsula Orion completi un’orbita o due attorno alla Terra per effettuare tutti i necessari controlli. Il passaggio ravvicinato alla Luna durerà circa due ore: la minima distanza che sarà raggiunta verrà stabilita quando si conoscerà la data precisa del lancio della missione. Il rientro sulla Terra è previsto seguendo una traiettoria di ritorno libero, senza bisogno di accensioni propulsive. La capsula con l’equipaggio frenata dai paracadute verrà rilasciata infine nel Pacifico, vicino alla costa di San Diego, dove troverà ad attenderla una nave con la squadra per il recupero.

Tutti gli aggiornamenti e i dettagli tecnici sono presenti nella scheda missione di Artemis II.

Nella foto in alto i membri dell’equipaggio di Artemis II. (Crediti: Nasa Space Flight)