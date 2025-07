👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Recensione a cura di Giuseppina Pulcrano de libro“Geopolitica dello Spazio – Storia, economia e futuro di un nuovo continente”, di Emilio Cozzi, pag. 448, editore Il Saggiatore, 2024.

Una bussola per orientarsi e comprendere le dinamiche del nuovo scenario spaziale. Il libro Geopolitica dello Spazio di Emilio Cozzi offre al lettore, con leggerezza e rigore nelle fonti consultate, un piacevole e ricco quadro d’insieme: non solo un prezioso racconto per addetti ai lavori ma anche un vero strumento di orientamento per chi, tra il pubblico degli appassionati, vuole conoscere i retroscena, le dinamiche e i personaggi che stanno determinando il cambio di paradigma di un settore vitale per governi e cittadini.

Un vademecum per orientarsi: sigle, nomenclature di missioni, agenzie nazionali, paesi prima emergenti che oggi, nel breve giro di una manciata di decenni, hanno visto superare i protagonisti storici e imporsi nella corsa allo spazio. Due fra tutti, la Cina e l’India.

Quello spazio finora conosciuto, che sbalordì e mise in allarme la comunità mondiale quando il primo oggetto di alluminio capace di inviare un bip bip sulla Terra aprì la strada alla prima civiltà multi planetaria.

La stessa civiltà che dalle attività spaziali, nel corso di questi sessantotto anni dal lancio dello Sputnik, ha ricevuto benefici sulla Terra per comunicare, monitorare, viaggiare, essere costantemente collegati sulla Terra e nello spazio, grazie a tecnologie di accesso allo spazio, che garantiscono la permanenza di astronauti in orbita bassa che comunicano e si orientano grazie a perfomance di telecomunicazione e navigazione che hanno superato la fantasia.

Geopolitica dello Spazio può essere una lettura molto piacevole perché non manca della capacità di un giornalista, ironico ma anche molto preparato – sono ventotto le pagine di note bibliografiche. Inoltre, è un ottimo esempio di come poter coniugare fonti certe con un racconto accattivante di un contesto sempre più intriso di elementi, prima separati e oggi dai confini sempre più labili: civile, militare e commerciale, ambiti che insieme stanno determinando una nuova geopolitica dello spazio.

Uno scenario che spinge sempre più sulla Space Economy o sulla New Space Economy che al momento vede protagonisti, nonché decisori, i multimiliardari che sfidano la gravità terrestre per fare commercio, ricerca, investimenti su nuove terre da conquistare.

Una situazione geopolitica che necessita ancora del monitoraggio delle istituzioni pubbliche e che vede nella velocità delle decisioni e nell’accuratezza dei percorsi da perseguire la scommessa sfidante per potenziare il mercato privato senza rinunciare al ruolo primario per proseguire con investimenti in ricerca e sviluppo per nuove tecnologie di punta.