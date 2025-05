Uno sguardo profondo indietro nel tempo: questa volta il telescopio spaziale James Webb ci porta verso l’ammasso di galassie Abell S1063, protagonista di una nuova, spettacolare immagine acquisita dallo strumento Nircam. Questo denso raggruppamento galattico si trova a 4,5 miliardi di anni luce da noi, nella costellazione della Gru. Abell S1063 è una vera e propria città cosmica: ospita al centro un’enorme galassia ellittica, circondata da decine di altre galassie. A impreziosire l’immagine, compaiono delle curve luminose rosse che sembrano disegnare archi attorno al nucleo dell’ammasso, svelando la presenza di deboli galassie provenienti dal lontano passato dell’universo.

Abell S1063 è talmente massiccio da curvare la luce proveniente da galassie molto più lontane che si trovano dietro di esso, lungo la nostra linea di vista. Questo fenomeno è noto come lente gravitazionale: l’ammasso si comporta come una gigantesca lente cosmica che ingrandisce e deforma la luce degli oggetti lontani, rendendoli visibili anche se normalmente troppo deboli o piccoli per essere osservati. Questa proprietà è stata già sfruttata in passato da Hubble, ma il James Webb ha ora osservato con un nuovo livello di profondità e dettaglio. La sua nuova indagine è infatti un deep field, cioè un campo profondo: un’immagine ottenuta con una lunga esposizione di una singola porzione del cielo.

Con l’obiettivo di raccogliere quanta più luce possibile dalle galassie più deboli e lontane dell’universo, sono stati combinati nove scatti diversi, ciascuno a una differente lunghezza d’onda dell’infrarosso, per un totale di circa 120 ore di osservazione. Il risultato è una visione senza precedenti: una foresta di archi luminosi, galassie distorte da enormi distanze cosmiche, che raccontano com’era l’universo miliardi di anni fa.

Queste osservazioni fanno parte del programma Glimpse che mira a esplorare il periodo dell’ “Alba cosmica”, un’epoca in cui l’universo – vecchio solo pochi milioni di anni – dava alla luce le primissime galassie.

In apertura: il cluster Abell S1063 dominato da un’enorme galassia ellittica bianca brillante circondata da molte altre galassie. Sullo sfondo, linee curve e luminose di colore rosso che sono immagini di galassie lontane, ingrandite e distorte dall’effetto della lente gravitazionale. Alcune stelle in primo piano appaiono grandi e luminose, con lunghi raggi che si diramano da esse. Crediti: Esa/Webb, Nasa & Csa, H. Atek, M. Zamani (Esa/Webb).