Shenzhou-20, trascorrendo otto ore all’esterno della stazione spaziale Tiangong. I due membri dell’equipaggio sono usciti dal modulo Tianhe, utilizzando per la prima volta la camera di compensazione del modulo per un’attività extraveicolare. Nel corso della Eva sono stati assistiti dal braccio robotico della stazione, hanno installato uno scudo protettivo sulla struttura esterna e hanno svolto attività di manutenzione. Due taikonauti cinesi hanno completato con successo la loro prima passeggiata spaziale nell’ambito della missione, trascorrendo otto ore all’esterno della. I due membri dell’equipaggio sono usciti dal modulo Tianhe, utilizzando per la prima volta la camera di compensazione del modulo per un’attività extraveicolare. Nel corso della Eva sono stati assistiti daldella stazione, hanno installato unosulla struttura esterna e hanno svolto attività di manutenzione.

Si tratta della diciannovesima attività extraveicolare condotta a bordo della Tiangong. L’equipaggio della Shenzhou-20, in orbita dal 24 aprile, resterà sulla stazione per sei mesi, proseguendo il lavoro iniziato dalle missioni precedenti. La Cina ha in programma almeno un’altra missione con equipaggio nel 2025, mentre la Tiangong, completata nel 2022, continuerà ad essere abitata in modo permanente per almeno 10 anni, con la possibilità di espansione futura.