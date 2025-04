Il rover della Nasa Perseverance ha immortalato una serie di mini-tornado sul Pianeta Rosso, ripresi in una danza turbinosa sul bordo occidentale del cratere Jezero.

Tra le forze in gioco nell’atmosfera di Marte, questi vortici di aria e polvere sono piuttosto comuni e si manifestano in forme spettacolari. Li chiamano diavoli di polvere (dust devil): nascono quando l’aria vicino al suolo, riscaldata dal terreno, sale rapidamente attraverso quella più fredda sopra di essa. Questo movimento crea un vortice: l’aria circostante viene risucchiata verso il centro e inizia a ruotare sempre più velocemente, sollevando la polvere dal suolo visibile in forma di spirale.

Nelle immagini acquisite il 25 gennaio da una delle telecamere del rover, un vortice largo circa 65 metri ne divora uno più piccolo, della larghezza approssimativa di 5 metri. Sullo sfondo, sono visibili altri due mulinelli d’aria. Hanno vita breve: durano solo 10 minuti e con molta probabilità il vortice più grande ha fatto la stessa fine di quello inghiottito qualche minuto prima.

Dal suo atterraggio nel 2021, Perseverance ne ha osservati diversi. Questi fenomeni forniscono informazioni sulle condizioni atmosferiche, come la direzione e la velocità dei venti, e contribuiscono in modo significativo alla presenza di polvere nell’atmosfera marziana.