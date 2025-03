👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Il 18 marzo sono rientrati a Terra Suni Williams e Butch Wilmore, gli astronauti di Starliner rimasti ‘bloccati’ sulla Iss per nove mesi.

Arrivano sulla Iss il 6 giugno 2024 con il primo test con equipaggio della capsula Starliner di Boeing per un soggiorno previsto di 8 giorni.

Finalizzato a ottenere la certificazione della capsula per trasportare equipaggi, il volo riscontra però 5 perdite di elio: prima e dopo il lancio, e dopo l’attracco.

Dopo molti test Nasa fa rientrare a terra a settembre la Starliner senza equipaggio e invia sulla Iss la Crew Dragon 9 con due posti vuoti per Wilmore e Williams.

Inseriti quindi nella Expedition 72 della Iss, i due compiono anche passeggiate spaziali e la Williams stabilisce con 62 ore e 6 minuti il record femminile di attività extraveicolare.

Tornano a casa dopo 286 giorni in orbita, anziché 8, con la missione Crew-9 di SpaceX, ammarata al largo delle coste della Florida alle 22.57 ora italiana del 18 marzo 2025.