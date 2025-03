La 332esima riunione del Consiglio dell’Agenzia Spaziale Europea si è svolta presso la sede di Parigi il 19 e 20 marzo 2025.

Il Consiglio ha finalizzato la Strategia 2040 dell’ESA, che guiderà le attività del prossimo Consiglio a livello ministeriale previsto per novembre. La strategia traccia le linee guida dell’ESA, concentrandosi su cinque obiettivi: tutela del pianeta, esplorazione, autonomia, rafforzamento della crescita e della competitività, ispirare le nuove generazioni. Ogni obiettivo è interconnesso con l’altro e a ciascuno corrispondono progressi tecnologici che sono parte integrante della Strategia 2040 dell’ESA.

Il Direttore generale Josef Aschbacher, ha dichiarato che si tratta di “un documento aperto” che vedrà ulteriori modifiche nei prossimi anni.

Gli Stati membri dell’ESA hanno deciso di riconfermare il presidente e i vicepresidenti del Consiglio per un anno a partire dal 1° luglio 2025. Il presidente del Consiglio è Renato Krpoun e i vicepresidenti sono Frank Monteny e Juan Carlos Cortés Pulido.

Temi quali la geopolitica e la cooperazione internazionale sono stati centrali nel discorso del Direttore Generale durante la conferenza stampa di chiusura.

In particolare, è stata confermata la volontà di proseguire la collaborazione con Jaxa per programmi in corso e la necessità di identificare nuove aree di interesse reciproco e cercare di sviluppare attività di cooperazione nell’osservazione della Terra che contribuiscano all’azione per il clima.

Sempre nell’ambito degli accordi internazionali, l’ESA e il Governo della Repubblica federale del Brasile hanno prorogato per altri dieci anni l’intesa sulla cooperazione spaziale per scopi pacifici, a valle del successo delle attività intraprese.

Esiste anche un nuovo Memorandum of Understanding volto a promuovere le sinergie tra l’Africa e l’ESA. Il MoU sulla cooperazione spaziale è stato concordato dall’Unione africana, rappresentata dall’Agenzia spaziale africana (AfSA), e dall’ESA e prevede l’attuazione di attività congiunte, in particolare in relazione al rispettivo accordo di contributo con l’UE sul programma di partenariato spaziale UE-Africa.

È possibile scaricare il focus la Strategia 2040 al link.