Lancio posticipato per la missione Crew 10. Il liftoff, inizialmente programmato per giovedì 13 marzo, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo, con forti venti e precipitazioni lungo la traiettoria della capsula Dragon. Inoltre, i tecnici stanno lavorando per risolvere un problema al sistema idraulico di un braccio di supporto a terra del razzo Falcon 9 presso il Kennedy Space Center in Florida.

L’equipaggio, composto dagli astronauti Nasa Anne McClain e Nichole Ayers, dall’astronauta giapponese Takuya Onishi e dal cosmonauta russo Kirill Peskov resterà al Kennedy Space Center in attesa del nuovo tentativo di lancio. Il rendez-vous con la Stazione Spaziale Internazionale è previsto nella notte di sabato 15 marzo.