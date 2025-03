👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

La Nasa ha annunciato di aver assegnato una missione di Osservazione della Terra a Firefly Aerospace, l’azienda privata statunitense che ha realizzato il lander Blue Ghost atterrato sulla Luna il 2 marzo con a bordo il ricevitore italiano LuGRE.

Il programma Investigation of Convective Updrafts (Incus) vedrà in orbita tre satelliti che voleranno in formazione a una precisa distanza l’uno dall’altro; ognuno di essi è dotato di un radar che copre le frequenze della banda Ka per studiare la convezione delle nubi e comprendere meglio la formazione delle tempeste. Uno dei veicoli supporterà anche un radiometro a microonde per il tracciamento delle condizioni meteorologiche su larga scala.

Il lancio della missione al momento è previsto entro il 2026 e partirà a bordo di un razzo Alpha dallo spazioporto di Wallops Island in Virginia.

Immagine di copertina: il primo lancio di un razzo Alpha – Crediti: Firefly Aerospace