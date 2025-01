Il Settecento, il secolo dei Lumi, fu un’epoca d’oro non solo per le scoperte, l’attenzione rivolta alle scienze, all’astronomia e ai saperi, ma anche per le prime forme di emancipazione delle donne.

Tra le figure più autorevoli in campo astronomico spetta un ruolo preminente a Caroline Lucretia Herschel (1750-1887) astronoma, matematica e cantante lirica britannica di origine tedesca. Quasi nello stesso periodo, anzi con qualche anno d’anticipo, in Italia, muoveva i primi passi Cristina Roccati (1732-1797) “la donna che osò studiare la fisica”, come recita il titolo di una mostra a lei dedicata a Rovigo, la sua città natale.

A Caroline Lucretia Herschel e Cristina Roccati è dedicata la sesta puntata della quarta stagione di Su la Testa, il podcast dell’Agenzia spaziale italiana che racconta i personaggi e le imprese della grande avventura dello spazio. La serie è disponibile anche in inglese con il titolo Look up e la cadenza di uscita è bisettimanale.

Ascolta “Da Caroline a Cristina, le figlie delle stelle” su Spreaker.