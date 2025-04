Nata a Lancaster, nel Massachusetts, nel 1868, figlia di un pastore protestante, prima di 7 figli ai quali fu impartita una ottima educazione, sia ai maschi che alle femmine, Henrietta Swan Leavitt seguì la famiglia in Ohio dove riuscì, giovanissima, a prendere prima il diploma poi a iscriversi all’Harvard Annex (che in seguito divenne Radcliffe College) dove nel 1892 si laureò in discipline umanistiche.

A Henrietta Leavitt è dedicata la dodicesima puntata di Su la Testa, il podcast dell’Agenzia spaziale italiana che racconta i personaggi e le imprese della grande avventura dello spazio. La serie è disponibile anche in inglese con il titolo Look up e la cadenza di uscita è bisettimanale.

Ascolta “Henrietta Leavitt, l’astronoma trasparente” su Spreaker.