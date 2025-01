Il primo strumento tutto italiano che atterrerà sulla Luna è LuGRE, costruito per ASI dall’azienda Qascom col supporto scientifico del Politecnico di Torino.

LuGRE è una missione congiunta ASI/NASA ed è un ricevitore di navigazione satellitare per testare l’acquisizione e l’uso dei segnali GPS e Galileo ben oltre l’orbita terrestre.

Unico carico utile italiano sui dieci a bordo del lander privato Blue Ghost, LuGRE è stato lanciato il 15 gennaio e atterrerà sulla Luna a inizio marzo.

Ha già dimostrato l’uso dei segnali GNSS per il posizionamento e la navigazione in viaggio verso la Luna e per la prima volta lo farà in orbita lunare e dal suolo lunare.

Durante il suo viaggio verso la Luna LuGRE ha stabilito un nuovo record acquisendo segnali GPS e GALILEO a 331.000 km di distanza dalla Terra.

Captato in prossimità dell’orbita lunare e acquisito in due frequenze di 5 satelliti (3 GPS e 2 Galileo), il segnale conferma l’utilizzo del GNSS terrestre vicino alla Luna.

LuGRE getterà le basi per sistemi di navigazione e di comunicazione basati sul GNSS sulla superficie lunare a supporto di future missioni permanenti.