Test riuscito solo a metà per il settimo volo di prova di Starship di SpaceX. Decollato ieri alle 23:37 ora italiana dal sito di Starbase, nel sud del Texas, il primo stadio Super Heavy ha acceso i suoi 33 motori Raptor e, dopo essersi separato dalla navicella Ship, è tornato alla base. Sette minuti dopo il decollo, il booster è stato riaccolto con successo dalle braccia meccaniche ‘chopstick’ della torre di lancio, ripetendo l‘impresa già riuscita durante il quinto volo, avvenuto lo scorso ottobre.

Mentre il booster tornava, Starship ha continuato la sua ascesa, ma qualcosa è andato storto. Circa otto minuti dopo il decollo, i dati telemetrici riportati sul display indicavano che soltanto uno dei sei motori Raptor era ancora attivo, e la velocità e l’altitudine del veicolo non venivano più aggiornate. Poco dopo, a seguito di un’anomalia, SpaceX ha confermato di aver perso il contatto con lo stadio superiore.

Ship, aggiornato e riprogettato nel design con un allungamento del veicolo di circa due metri, avrebbe dovuto rilasciare 10 satelliti simulati, simili ai futuri Starlink, prima di ammarare nell’Oceano Indiano, al largo delle coste australiane. Un incendio sviluppato nella capsula ha portato alla distruzione del veicolo, i cui detriti – ripresi in caduta – sono subito apparsi sul web.

Nonostante questa battuta d’arresto, l’azienda continua a pianificare voli di prova nel 2025, con l’obiettivo di rendere riutilizzabile l’intero sistema e di intraprendere missioni sempre più ambiziose, per portare equipaggi e carichi utili in orbita terrestre, sulla Luna e in futuro su Marte.