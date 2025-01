“Quello che sappiamo non è molto. Quello che non sappiamo è immenso” era solito ripetere Pierre-Simon Laplace, matematico e astronomo francese, uno degli scienziati più influenti del suo tempo, un tempo compreso tra la metà del Settecento e gli inizi dell’Ottocento.

A Pierre Simon Laplace è dedicata la sesta puntata della quarta stagione di Su la Testa, il podcast dell’Agenzia spaziale italiana che racconta i personaggi e le imprese della grande avventura dello spazio. La serie è disponibile anche in inglese con il titolo Look up e la cadenza di uscita è bisettimanale.

Ascolta “Pierre-Simon Laplace, il Newton di Francia” su Spreaker.