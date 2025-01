Studiare più rapidamente i campioni lunari, in vista delle missioni Artemis e delle future spedizioni su Marte: con questo obiettivo, uno strumento tecnologico dimostrativo volerà sulla Luna nella prossima consegna prevista dall’iniziativa Clps (Commercial Lunar Payload Services) della Nasa.

Si chiama Lunar Planet Vac, Lpv, ed è uno dei 10 carichi utili che saranno trasportati dal lander Blue Ghost 1 a metà gennaio. Funziona come un aspirapolvere: è un sistema pneumatico alimentato a gas compresso, progettato per raccogliere e trasferire il suolo lunare verso contenitori per campioni o strumenti scientifici senza l’aiuto della gravità.

Fissato al lander, Lpv utilizza gas pressurizzato per agitare la regolite lunare, creando un piccolo tornado che convoglia il materiale sollevato in un contenitore. L’intera operazione, completamente autonoma, durerà pochi secondi. I campioni raccolti, con dimensioni fino a un centimetro, verranno setacciati e fotografati, mentre i dati saranno trasmessi a Terra in tempo reale.

Secondo la Nasa, questa tecnologia potrebbe essere utile per fornire un quadro più chiaro dei materiali disponibili in situ per la realizzazione di futuri habitat lunari.