Dopo Stati Uniti, Russia e Cina, l’India punta a dimostrare di avere la capacità di volo umano indipendente attraverso il programma Gaganyaan. La missione principale, della durata di tre giorni e denominata H1, prevede il lancio di un modulo con tre astronauti in orbita terrestre bassa a circa 400 chilometri di altitudine, con un rientro sicuro nelle acque territoriali indiane.

Il 6 dicembre scorso, l’agenzia spaziale indiana Isro e la Marina Indiana hanno completato un’esercitazione per il recupero del modulo equipaggio al largo della costa di Visakhapatnam. Utilizzando una nave a pozzo, ovvero dotata di una piattaforma inondabile progettata per accogliere veicoli recuperati, è stato simulato l’ammaraggio e il traino del modulo all’interno della nave, consentendo agli astronauti di uscire in sicurezza e comodità.

Il test ha validato l’intera sequenza operativa: aggancio della boa di recupero, traino, ingresso nella nave, posizionamento sulla piattaforma e drenaggio dell’acqua. Parte di un programma di esercitazioni iniziato anni fa, queste simulazioni sono essenziali per perfezionare le tecnologie le procedure per il recupero in sicurezza, sia in condizioni normali che in emergenza.

Il primo volo con astronauti avverrà dopo quattro voli di prova senza equipaggio, il primo dei quali, G1, è stato posticipato al 2026.