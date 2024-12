Innumerevoli stelle neonate e tante altre in fin di vita. Si stima che Messier 83, teatro di almeno sei esplosioni stellari, contenga ancora centinaia di migliaia di resti di supernove.

Nota anche come Girandola del Sud, M83 è una galassia a spirale molto più piccola della Via Lattea, ma con un tasso di formazione stellare più elevato.

Distante 12 milioni di anni luce, Messier 83 – protagonista di quest’immagine acquisita con la Dark Energy Camera montata sul telescopio Victor Blanco – mostra nubi rosa di gas idrogeno lungo i suoi bracci a spirale e ammassi blu di roventi giovani stelle. Nel suo cuore galattico, un rigonfiamento giallo di stelle più vecchie custodisce al centro un puntino luminoso. Lì è stato individuato, nel 2006, un fenomeno simile a un secondo nucleo, già osservato diversi anni fa in Andromeda, la galassia a spirale più vicina a noi.

Come in quel caso, M83 non contiene due buchi neri centrali, ma il suo singolo buco nero supermassiccio è circondato da un disco asimmetrico di stelle, che gli orbitano attorno creando l’aspetto di un doppio nucleo.

L’ipotesi è che questa concentrazione di massa sia il residuo di un’altra galassia in collisione — forse responsabile dell’intensa attività stellare di M83 — che culminerà con la fusione di due buchi neri nei prossimi 60 milioni di anni.