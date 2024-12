Non fosse stato un astronomo, un fisico e un matematico, Edmund Halley avrebbe potuto tranquillamente diventare un esploratore o un abile diplomatico. Una personalità versatile, il primo a calcolare il moto di una cometa e il ritorno della stessa con periodicità. E fu in grado di dimostrare che le stelle “fisse” erano in realtà dotate di moti propri misurabili.

A Edmund Halley è dedicata la quinta puntata della quarta stagione di Su la Testa, il podcast dell’Agenzia spaziale italiana che racconta i personaggi e le imprese della grande avventura dello spazio. La serie è disponibile anche in inglese con il titolo Look up e la cadenza di uscita è bisettimanale.

Ascolta “Halley, l’uomo della cometa” su Spreaker.