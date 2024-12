Gli scienziati cinesi stanno lavorando a un progetto che prevede l’uso della regolite lunare per realizzare materiali da costruzione destinati a futuri habitat sul nostro satellite. La missione Tianzhou 8, lanciata lo scorso 15 novembre, ha portato sulla stazione spaziale Tiangong dei mattoni sperimentali, realizzati per simulare la regolite, per testarne la resistenza alle condizioni estreme dello spazio. Il progetto da prevede l’uso della stampa 3D per costruire habitat lunari, affrontando le sfide legate a materiali e tecnologie.