Vi ricordate lo spettacolare primo scatto mai realizzato di un buco nero? La storica immagine di M87*, il buco nero supermassiccio al centro dell’omonima galassia a circa 55 milioni di anni luce da noi, è da molti considerata la foto del secolo. È stata realizzata nel 2019 da Event Horizon Telescope, che recentemente ha segnato un nuovo record con la prima foto del buco nero al centro della nostra galassia.

Oltre a cambiare il modo di concepire i giganteschi divoratori cosmici di materia, queste immagini hanno anche ispirato molta altra scienza. È il caso di un nuovo studio recentemente pubblicato su The Astrophysical Journal, che ha un titolo suggestivo: The Photon Ring in M87*. E infatti il team di ricerca, guidato dal Perimeter Institute for Theoretical Physics in Canada, ha isolato un anello di fotoni nella storica foto di M87*, in grado di mostrare la terribile forza gravitazionale dell’oggetto.

La foto che potete vedere in alto è una versione rimasterizzata dell’immagine del buco nero nel cuore di M87. Per realizzarla, i ricercatori hanno eliminato i vari elementi che componevano lo scatto originale dell’Eht utilizzando un algoritmo di imaging.

Il risultato mostra un cerchio luminoso al centro, corrispondente all’anello di fotoni, dove viene intrappolata la luce ingoiata dal buco nero. Le linee blu corrispondono invece alla ‘firma’ gravitazionale di M87. Oltre a essere molto suggestiva, questa immagine aiuta a comprendere meglio la struttura profonda del buco nero, arrivando a scorgere l’effetto della gravità intorno a questi affascinanti oggetti celesti.

Crediti immagine: Broderick et al. 2022, ApJ, 935, 61