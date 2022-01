Axiom-1, la prima missione spaziale dell’azienda americana Axiom Space verso la Stazione Spaziale Internazionale, slitta di oltre un mese rispetto alla data ufficiale.

A dichiararlo è stata la Nasa sul proprio blog lo scorso 18 gennaio con poche righe in chiusura di un articolo centrato, tuttavia, sugli avvenimenti a bordo della Iss di questa settimana.

La comunicazione ufficiale di Axiom è poi giunta dal suo canale twitter.

Prevista inizialmente per il 21 febbraio, la preparazione del veicolo spaziale e il traffico orbitale, da quanto riferito da Axiom Space, hanno spinto a posticipare il lancio al 31 marzo.

La missione vede il comando di Michael Lopez-Alegria, un ex astronauta della Nasa che ora lavora presso Axiom. Negli 8 giorni previsti, sarà affiancato da tre turisti spaziali, ognuno dei quali ha pagato un biglietto di 55 milioni di dollari. A bordo del laboratorio orbitante l’equipaggio Axiom Space di quattro persone condurrà attività scientifiche, divulgative e commerciali.

Per le missioni future, Axiom ha stipulato un contratto con SpaceX per ricevere quattro veicoli spaziali Crew Dragon. Con la speranza ora che Axiom-1 non subisca ulteriori ritardi, il lancio di Axiom-2 è invece previsto nell’autunno 2022 o nella primavera 2023.

Rimangono in attesa di approvazione Nasa le missioni successive, Axiom-3 e Axiom 4.

Selezionata nel 2020 da Nasa e vincendo così un contratto da 140 milioni di dollari, Axiom collegherà il suo primo modulo abitabile alla Iss, prevedendo poi di staccare i suoi moduli prima che la Stazione orbitante venga ritirata e smantellata, per creare la Stazione Axiom, la prima stazione spaziale commerciale del mondo.

Intanto l’azienda ha firmato con i produttori dell’attore Tom Cruise un accordo per il primo studio cinematografico spaziale in orbita. Come conferma Axiom sul proprio sito Axiom Station ospiterà, infatti, il modulo See-1, il primo studio di intrattenimento e contenuto multiuso nello spazio.

«L’aggiunta di un luogo di intrattenimento dedicato alle capacità commerciali di Axiom Station sotto forma di See-1 espanderà l’utilità della stazione come piattaforma per una base di utenti globale e metterà in evidenza la gamma di opportunità offerte dalla nuova economia spaziale», dichiara Michael Suffredini, Presidente/Ceo di Axiom.

Immagine: Le missioni Axiom utilizzeranno una navicella Crew Dragon di SpaceX per attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale. (Crediti: Nasa/SpaceX)