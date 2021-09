Cartella clinica aggiornata per lo strato di ozono a protezione dell’ecosistema terrestre. Per celebrare la ricorrenza del protocollo di Montreal, firmato il 16 settembre del 1987, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito nel 1994 la Giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono.

L’intento era quello di onorare il protocollo di Montreal, come esempio dell’impegno internazionale per la protezione del nostro ambiente. Da allora e grazie ai progressi della scienza e delle tecnologie satellitari, siamo in grado di conoscere i dettagli e lo stato di conservazione della ozonosfera e monitorarne lo “stato di salute”.

Le condizioni atmosferiche dell’ozono variano naturalmente a seconda della temperatura, del tempo, della latitudine e dell’altitudine. Si tratta di un gas incolore e molto reattivo che si trova in tutti gli strati della nostra atmosfera. La maggior parte dell’ozono (circa il 90%) si trova nella stratosfera, che inizia a circa 10-16 chilometri sopra la superficie terrestre e si estende ad un’altitudine di circa 50 chilometri. L’ozono nella stratosfera protegge la vita sulla Terra dalle radiazioni ultraviolette (UV) nocive ed è quindi spesso chiamato ozono “buono”. Questo in contrasto con l’ozono nella troposfera, lo strato più basso dell’atmosfera, dove la presenza di ozono è collegata alle emissioni di sostanze chimiche prodotte dall’uomo che ne hanno potenziato la quantità. L’evidenza è quanto rilevato sull’Antartide, dove la distruzione chimica dell’ozono è conosciuta come il “buco dell’ozono”, dannoso per l’uomo, gli animali e la vegetazione.

I dati della costellazione satellitare Copernicus con Sentinel-5P dell’Agenzia Spaziale Europea, monitorano i cambiamenti dello strato di ozono su scala globale. Le misurazioni hanno consentito di ottenere serie temporali europee iniziate nel 1995 con il Global Ozone Monitoring Experiment(GOME).

Oltre le tendenze a lungo termine, i dati di Sentinel 5P forniscono misurazioni dell’ozono solo tre ore dopo il tempo di misurazione al Copernicus Atmosphere Monitoring Service(CAMS), gestito dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, incluso per il monitoraggio dell’ozono.

Il buco dell’ozono dello scorso anno sopra l’Antartide è stato uno dei più grandi e profondi degli ultimi anni. Il buco è cresciuto rapidamente da metà agosto e ha raggiunto il picco di circa 25 milioni di kmq il 2 ottobre. Il grande buco dell’ozono è stato guidato da un vortice polare forte, stabile e freddo che ha mantenuto la temperatura dello strato di ozono sopra l’Antartide costantemente fredda. Questo era in netto contrasto con il buco dell’ozono insolitamente piccolo che si è formato nel 2019.

Nel 2021, monitorato dal Copernicus Atmosphere Monitoring Service, il buco dell’ozono è cresciuto considerevolmente nelle ultime due settimane ed è ora più grande del 75% dei buchi dell’ozono, a parità di stagione, dal 1979.

La dimensione rilevata è di circa 23 milioni di kmq, raggiungendo un’estensione più grande dell’Antartide.

«Il monitoraggio del buco dell’ozono sopra il Polo Sud deve essere interpretato attentamente in quanto le dimensioni, la durata e le concentrazioni di ozono di un singolo foro sono influenzate dai campi eolici locali, o meteorologia, intorno al Polo Sud. Tuttavia, ci aspettiamo una chiusura del buco dell’ozono sopra il Polo Sud entro il 2050», afferma Claus Zehner, responsabile della missione Copernicus Sentinel-5P dell’ESA.

Nei prossimi anni la missione ALTIUS –Atmospheric Limb Tracker for Investigation of the Upcoming Stratosphere -, il cui lancio è previsto per il 2025, fornirà profili di ozono e altri gas traccia nell’atmosfera superiore per supportare servizi come le previsioni meteorologiche e monitorare le tendenze a lungo termine.

Rendering 3D del buco dell’ozono fino al 30 agosto 2021. Le animazioni per il periodo 2017-2020 possono essere trovate sulla pagina web del CAMS “monitoraggio dello strato di ozono” . Credito: Servizio di monitoraggio dell’atmosfera Copernicus, ECMWF.