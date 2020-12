È l’austriaco Josef Aschbacher il prossimo Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). La sua nomina, presa oggi dal Consiglio dell’ESA, è stata ufficializzata nel corso di una conferenza stampa online tenutasi dal quartier generale dell’ESA a Parigi. Aschbacher prenderà il posto, dopo un periodo di transizione, di Jan Wörner che lascia il prossimo 30 giugno 2021, dopo un mandato di 6 anni.

Josef Aschbacher è attualmente Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA e Capo di ESRIN, il centro ESA vicino Roma per l’Osservazione della Terra. Nato in Austria, ha studiato all’Università di Innsbruck, dove ha conseguito dei Master e PhD in Scienze Naturali. Ha oltre tre decenni di esperienza di lavoro in organizzazioni internazionali, comprese ESA, la Commissione Europea, l’Agenzia Spaziale Austriaca e l’Istituto Asiatico di Tecnologia.

«Congratulazioni a Josef Aschbacher – ha commentato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia – per la sua nomina a nuovo Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea: ASI è sicura di poter contare su una collaborazione stretta e di successo per gli anni a venire. I nostri più sinceri ringraziamenti a Johann-Dietrich Wörner per l’eccellente lavoro svolto durante il suo mandato ed i traguardi raggiunti per l’ESA» .