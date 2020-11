Le presidenziali americane sono alle battute finali, ma è certo che il democratico Mark Kelly, ex astronauta della Nasa, è arrivato a conquistare un seggio al Senato USA. Con la sua elezione, sono quattro gli astronauti ad essere eletti al congresso degli Stati Uniti, sei se si considerano anche i politici diventati poi astronauti.

Kelly ottiene il posto di senatore al Congresso degli Stati Uniti d’America, vincendo in Arizona con il 52, 6% sulla senatrice repubblicana Martha McSally, pilota militare, che si è fermata al 47,4%.

Ex capitano della Marina degli Stati Uniti, aviatore navale e pilota collaudatore, Mark Kelly ha volato in missioni di combattimento come l’operazione Desert Storm ed è stato selezionato dalla Nasa, nella classe 1996, insieme al suo fratello gemello Scott per esperimenti in microgravità.

Per la Nasa ha volato in quattro missioni tra il 2001 e il 2011, ricoprendo anche il ruolo di comandante della penultima missione shuttle STS 134, la stessa che vedeva a bordo anche Roberto Vittori, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e pilota dell’Aeronautica Militare impegnato con la missione dell’ASI DAMa.

Partendo dalla carriera di astronauta, il neo senatore Kelly, con 54 giorni nello spazio in quattro missioni Shuttle, ha conquistato il posto al Congresso americano prendendo il seggio che era di John McCain.

Prima di lui John Glenn, primo americano ad orbitare intorno alla Terra, è stato senatore per quattro mandati dal 1974 al 1999. Lasciato l’incarico politico, a 77 anni volò di nuovo come specialista nella missione STS 95.

Veterano dell’Apollo 17, Harrison Jack Schmitt, una delle ultime persone a camminare sulla Luna nel 1972, viene eletto nelle fila dei Repubblicani per sei anni dal 1977 al 1983.

Nel 1982, sempre per i Repubblicani, vince le elezioni John “ Jack” Swigert. Una carriera politica brevissima, essendo scomparso per una grave malattia ancor prima di poter entrare in carica.

La lista di astronauti/politici americani che hanno prestato la loro opera nello spazio non è del tutto aggiornata, se non si tiene conto anche di percorsi opposti. Nella storia dello spazio e della politica americana c’è anche chi è partito dalla politica per poi diventare astronauta e scienziato. È il caso dei senatori Jake Garn e Bill Nelson che furono scelti dal Congresso americano nell’ambito del programma “cittadini passeggeri”. Garn si è unito all’equipaggio STS 51D e Nelson – con il Columbia – affiancò l’equipaggio della STS 61C.