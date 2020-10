La costellazione di Elon Musk continua a crescere. A un mese di distanza dall’ultimo lancio, altri 60 satelliti si sono aggiunti alla rete Starlink, che attualmente conta 728 unità in orbita e punta ad arrivare a 12mila. L’obiettivo finale della costellazione è garantire un servizio di connettività a banda larga in grado di coprire ogni angolo del pianeta.

La missione è decollata dal Kennedy Space Center, in Florida, il 6 ottobre per mezzo di un razzo Falcon 9, dopo un serie di ritardi dovuti al maltempo e problemi tecnici.

Il primo stadio del razzo, al suo terzo volo, è tornato a Terra senza problemi ed è stato recuperato con successo nell’Oceano Atlantico. Come nelle precedenti missioni, i satelliti si separeranno tra loro in questi giorni andando a distribuirsi sul piano orbitale e alzando progressivamente l’orbita fino a raggiungere la quota operativa.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/Jpkeiw9dIn

— SpaceX (@SpaceX) October 6, 2020