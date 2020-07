Slitta ancora la missione Mars 2020. Lo ha annunciato la Nasa il 30 giugno scorso. Il lancio era stato precedentemente programmato per il 22 luglio, ma sembra non avverrà prima del 30 luglio.

La missione Mars 2020 è la prima di due previste per l’esplorazione del pianeta, la seconda è progettata per il 2026. A bordo della sonda, oltre il rover Perseverance, che dovrebbe atterrare su Marte il 18 febbraio 2021, nella zona del cratere Jezero, ci sarà Ingenuity, il primo elicottero marziano che potrebbe cambiare il modo di studiare il pianeta rosso. Scopo della missione sarà quello di investigare la superficie alla ricerca di segni della vita passata e di prelevare campioni di roccia marziana che verranno riportati sulla Terra dalla missione successiva.

A determinare l’ultimo ritardo è stato un problema relativo al veicolo di lancio Atlas 5, sono infatti stati rilevati dati anomali durante la wet dress prove, il test con i pieni serbatoi, che il team tecnico dovrà elaborare ed esaminare. La missione inizialmente prevista per il 17 luglio, inizio anche della finestra di lancio, ha subito una serie di posticipi, il primo dei quali dovuto a una gru utilizzata per il razzo e il secondo a un problema di contaminazione con gli equipaggiamenti di supporto a terra. L’ultima data utile per la partenza sarà il 15 di agosto quando si chiuderà il periodo di lancio ottimale per Marte, ma la Nasa sta verificando se sia possibile lanciare oltre quella data.

Se Mars 2020 dovesse perdere questa opportunità di lancio, si dovrà aspettare 26 mesi prima che l’allineamento Terra-Marte sia di nuovo favorevole. Un simile ritardo causerebbe dei costi ingenti per l’Agenzia che ritiene la missione fra le sue priorità.

Immagine in apertura: la sonda Mars 2020 della NASA (al centro) poco prima che venisse incapsulata all’interno della carenatura di Atlas 5 a giugno. NASA / Christian Mangano