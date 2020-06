Ultimo appuntamento con la serie di appuntamenti From Home To Space organizzati dalla Missione diplomatica statunitense in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana. Protagonista di questo ultimo appuntamento l’astronauta NASA Tracy Caldwell Dyson.

Selezionata dalla NASA come astronauta nel 1998, Tracy Caldwell Dyson è nata in California, ha conseguito un dottorato di ricerca in Chimica ed ha partecipato a due voli spaziali.

Tracy Caldwell Dyson ha progettato, costruito e implementato componenti elettronici e hardware associati, per lo studio della chimica della fase gassosa atmosferica e ha sviluppato e presentato numerosi articoli sui metodi di ionizzazione chimica per l’interpretazione spettrale dei composti in traccia.

Nel 2007, Caldwell Dyson ha volato a bordo dello Space Shuttle Endeavour STS-118, come Specialista di Missione e nel 2010 ha ricoperto l’incarico di ingegnere di volo per la Expedition 23/24.

Tracy Caldwell Dyson al suo attivo più di 188 giorni nello spazio, e oltre 22 ore impegnate in tre passeggiate spaziali.