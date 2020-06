Cresce l’offerta nel mercato del turismo spaziale. Una nuova proposta arriva da Space Perspective: la compagnia mira a inviare i propri clienti nella stratosfera a bordo della Spaceship Neptune, un pallone dotato di capsula pressurizzata che può ospitare fino a otto passeggeri. Il veicolo- che dovrebbe compiere il primo volo di prova all’inizio del 2021- è dotato del massimo confort: a bordo ci saranno un bar, comodi sedili ed enormi finestre per godere dello spettacolo della terra Neptune, che partirà dal Kennedy Space Center, impiegherà circa 2 ore per salire a una quota di 30mila metri spinta verso l’alto dal suo pallone e trascorrerà due ore nella stratosfera mentre altre due verranno impiegate per la discesa.

La navetta verrà recuperata da una nave proprio come fa SpaceX e verrà riutilizzata, anche se per ogni missione verrà assegnato un nuovo pallone. Il prezzo del biglietto sarà competitivo per il mercato – circa 125 mila dollari – più o meno la metà di quanto proposto dalla Virgin Galactic di Richard Branson. Per chi non può permettersi tali cifre la Space for Umanity, organizzazione che promuove l’uso dello spazio senza scopo di lucro, ha scelto Space Perspective come partner per il programma Citizen Astronaut e si occuperà di pagare i voli per un numero di persone selezionate che diverranno ambasciatori dello spazio al loro ritorno.