Con lo sguardo puntato nello spazio profondo, il telescopio spaziale di Nasa/Esa Hubble cattura l’immagine della galassia Ngc 2608. Una galassia a spirale barrata, con numerose braccia ancorate alla barra centrale, che sembra una Via Lattea in miniatura.

Le stelle in primo piano appartengono alla Via Lattea e nell’immagine appaiono come brillanti punti luce, un effetto dovuto all’ottica del telescopio, come quella nell’angolo in basso a destra e l’altra appena sopra il centro della galassia.

Sullo sfondo dell’immagine, in lontananza, migliaia di galassie con caratteristiche affini a Ncg 2608, come nella foto scattata sempre da Hubble del Deep Field, che ha registrato oltre tremila galassie in un campo visivo.